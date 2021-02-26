غانم الهاجري: الحدث يحتل مكانة خاصة في القلوب

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أكد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، أن الجميع كان ينتظر مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، بشغف كبير، نظراً لما يحمله من مكانة خاصة في قلوب أهل رياضة القدرة، سواء من مدربين أو فرسان وملاك، ورغم الظروف الاستثنائية والبرمجة المضغوطة في روزنامة السباقات، إلا أن الحدث واصل نجاحه، باعتباره محطة مهمة، موضحاً أن المنافسات القوية في المهرجان، تعكس الإمكانات الكبيرة للإسطبلات، وارتفاع جاهزيتها، ما يترجمه المستوى المميز لمختلف الإسطبلات المنافسة والمشاركة.

وتوجه الهاجري بالتهنئة لجميع الفائزين في سباق الإسطبلات الخاصة، وتمنى التوفيق للجميع في المنافسات المقبلة للمهرجان في كأس اليمامة للأفراس والسباق الرئيس، يوم غد، على كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة.

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