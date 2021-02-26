تحدي الأفراس في كأس «اليمامة» اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يستضيف مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، تحدي الأفراس في كأس اليمامة للقدرة اليوم، لمسافة 120 كلم، وينطلق السباق في الساعة 7 صباحاً في مدينة دبي الدولية للقدرة، بمشاركة نخبة الفرسان، يتنافسون للظفر على لقب «اليمامة»، الذي جاءت تسميته تيمناً باسم الفرس «اليمامة»، التي فاز بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على صهوتِها ببطولة العالم للقدرة في نورماندي بفرنسا عام 2014.

وتتطلع إسطبلات F3 إلى المحافظة على اللقب، الذي توج به الفارس عبد الله علي محمد العامري في النسخة الماضية على صهوة الفرس «مزيونة»، كما تألقت إسطبلات F3 في النسخة الماضية بعد الفوز بالمركز الثاني أيضاً عن طريق الفارسة الإيرلندية آمي لويس على صهوة «تاميا دي درزون»، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارس سعيد أحمد راشد الشامسي على صهوة «فالي دى بونكيليت» لإسطبلات M7.

ولن يختلف سباق اليوم من حيث المراحل، حيث تم تقسيمه إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، والمرحلة الثالثة لمسافة 25 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأبيض».

واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة، خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

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