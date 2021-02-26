الشحي بطل «الإسطبلات» بمهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

توج الفارس أحمد صالح الشحي بطلاً لكأس الإسطبلات الخاصة للسنة الثانية على التوالي في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي تحتضن فعالياته مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ونجحت إسطبلات الكمدة في الاحتفاظ باللقب عن طريق الفارس أحمد الشحي الذي امتطى صهوة الجواد «دبي ديدلاين»، مسجلاً زمناً قدره 4.19.17 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة الجواد «صني دو جايد» لإسطبلات الجوارح، مسجلاً زمناً قدره 4.20.45 ساعات، واحتل المركز الثالث الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة الجواد «رو اليسيس» لإسطبلات SS-2، مسجلاً زمناً قدره 4.24.19 ساعات.

وحقق المركز الرابع الفارس سهيل علي راشد الغيلاني على صهوة الجواد «الطنطاوي» لإٍسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 4.24.19 ساعات، يليه في المركز الخامس الفارس الأورغوياني فيديريكو فيربر على صهوة «اتس سي يايزا» لإسطبلات العين، مسجلاً زمناً قدره 4.34.50 ساعات، وحل في المركز السادس مواطنه الفارس أندريس ريفيرو على صهوة «ماشيتا» لإسطبلات العين، مسجلاً زمناً قدره 4.34.51 ساعات.

تتويج

وقام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج الأبطال بكؤوس المراكز الثلاثة الأولى، كما حصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200,000 درهم، ونال الفائز بالمركز الثاني 180,000 درهم، والمركز الثالث 160,000 درهم، والمركز الرابع 50,000 درهم، والمركز الخامس 35,000 درهم، وتم منح الفائزين من المركز السادس حتى المركز الثلاثين جائزة نقدية بقيمة 30,000 درهم.

الأولى

وبالعودة إلى مجريات السباق، تصدر الفارس سهيل علي راشد الغيلاني المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر» على صهوة الجواد «الطنطاوي» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 1.25.23 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «جودا إيه آر» لإسطبلات SS، في 1.25.25 ساعة، وحل في المركز الثالث الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الجواد «دبي ديدلاين» لإسطبلات الكمدة للقدرة، في 1.25.29 ساعة. وجاء في المركز الرابع الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة الجواد «رو اليسيس» لإسطبلات SS-2، في 1.25.33 ساعة، يليه الفارس سيف جمعة بالجافلة على صهوة الجواد «أبيرلاين بارك استين» لإسطبلات SS، في 1.25.35 ساعة، وحل في المركز السادس الفارس سعيد علي السبوسي على صهوة الجواد «بيدوين كريستيانا» لإسطبلات العزم، في 1.25.40 ساعة.

الثانية

وتصدر الفارس سالم حمد ملهوف المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأزرق» مسجلاً زمناً قدره 2.40.28 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد حمود الخياري في 2.40.33 ساعة، وتقدم إلى المركز الثالث بدلاً من السادس الفارس سعيد علي السبوسي في 2.40.40 ساعة.

وجاء في المركز الرابع الفارس سعيد أحمد الحربي على صهوة الجواد «صني دو جايد» لإسطبلات الجوارح، في 2.41.56 ساعة، وقفز إلى المركز الخامس بدلاً من الحادي عشر الفارس فارس أحمد المنصوري على صهوة الجواد «رو ليبرال» لإسطبلات SS-2، في 2.42.59 ساعة، بينما تراجع الفارس أحمد صالح الشحي إلى المركز السادس بعد أن حل ثالثاً في المرحلة الأولى في 2.43.30 ساعة.

الثالثة

وتصدر الفارس سعيد حمود الخياري المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق» مسجلاً زمناً قدره 3.40.44 ساعات، وعاد الفارس أحمد صالح الشحي ليحجز مكانه ضمن الأوائل بعد أن وصل ثانياً في 3.42.14 ساعات، ونجح الفارس خلفان جمعة بالجافلة في مواصلة الزحف إلى الصدارة بعد أن حل ثالثاً في هذه المرحلة على صهوة الجواد «بانشي تي» لإٍسطبلات ماس للقدرة، في 3.42.59 ساعات، واحتل المركز الرابع الفارس فارس المنصوري في 3.43.42 ساعات، يليه في المركز الخامس الفارس سعيد أحمد جابر الحربي.

167

شهد سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي في ثاني محطات النسخة الثالثة عشرة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، مشاركة مرتفعة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، حيث بلغ عدد المشاركين 167 فارساً وفارسة تنافسوا في مدينة دبي الدولية للقدرة وسط تنظيم عالٍ من نادي دبي للفروسية الذي طبق أعلى معايير الصحة والسلامة حفاظاً على سلامة الفرسان والخيول مع التزام الجميع بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

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