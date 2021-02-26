«دبي ديدلاين» يتألق في أول مشاركة

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أعرب البطل أحمد صالح الشحي، عن سعادته وفخره بانتزاع اللقب للسنة الثانية على التوالي، في المهرجان الغالي على الجميع، وقال إن الحصان «دبي ديدلاين»، كسب الرهان في أول ظهور ومشاركة رسمية له، وأثبت أنه كان على قدر التحدي والطموح، مشيراً إلى أن الحصان ضمن الخيول الجديدة، التي انضمت إلى الإسطبلات أخيراً.

وأضاف الشحي أن اعتلاء المنصة للمرة الثانية، هو مصدر فخر، بعد حصوله على المركز الثالث في كأس حتا، ليتوج باللقب من الباب الكبير، عبر مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، لافتاً إلى أن الضغط على ممثلي الإسطبل، كان أكثر من البقية، من أجل المحافظة على اللقب، والحصان أكد أنه كان أهلاً للثقة، بعد التغريد في صدارة المرحلة الختامية، رغم تأخره في المرحلة الثانية، ما دفعه إلى ضغط الحصان في المرحلة الثالثة، بعد رفع معدل رفع السرعة إلى 33 كلم في الساعة.

روح الفريق وراء الإنجاز

وأبدى منصور إبراهيم مدرب إسطبلات الكمدة، أن الإنجاز تحقق بفضل المجهود الجماعي لفريق العمل في الإسطبل، بقيادة مالكه سعيد الكمدة، ونجله راشد الكمدة، وكل أعضاء الفريق، ويعتبر السباق غالياً على قلوب كل محبي هذه الرياضة، ما دفعهم إلى المشاركة بأفضل الأسماء للحفاظ على اللقب، مبيناً أن السباق شهد مشاركة بعض الخيول الجديدة، من بينها فرس تم استبعادها.

وأفاد بأن الحصان «دبي ديدلاين»، كان عند حسن الظن، وأثبت أنه بطل، بعد الأداء المميز الذي قدمه، وتم استقطابه من فرنسا، مشيراً إلى أن تركيزهم ينصب في الفترة المقبلة على مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وسيحرصون على تجهيز أفضل ما لديهم من الخيول لهذا المهرجان الكبير.

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