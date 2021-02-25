السباق السادس لكرنفال كأس دبي العالمي في «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف، من مساء اليوم، سادس سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «جلف نيوز»، ويبلغ إجمالي جوائز الأشواط الستة 631 ألف دولار.

وتتجه الأنظار نحو الشوط الرابع الرئيسي «بطولة ند الشبا» لمسافة 2810 أمتار «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي، والبالغة قيمة جوائزه 195 ألف دولار بمشاركة 8 خيول أبرزها «جلوبال هيت» و«إسبوليني» و«فولكانك سكاي» و«بريليانت لايت» لجودلفين، و«آوي هي جوس» لخليفة سعيد سليمان، و«كورسن» و«يقين» لـ «فريق البيت متوحد»، و«مونداين» لناصر عسكر.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «بطولة آل مكتوم للتحدي - الجولة الثالثة» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي والمخصص للخيول العربية الأصيلة برعاية «GN FOCUS» والبالغة قيمة جوائزه 65 ألف دولار مشاركة 10 خيول أبرزها «عون» و«بندر» و«براق» لـ «ياس للسباقات».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي برعاية «getthat.com» والبالغة قيمة جوائزه 65 ألف دولار 14 خيلاً أبرزها «برايت ميلودي» و«دبي ميراج» و«ستيننج بيوتي» و«ياحياتي» لجودلفين، «جبر» و«مدرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «بطولة ميدان كلاسيك» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي برعاية «agnc3» والبالغة قيمة جوائزه 88 ألف دولار مشاركة 6 خيول أبرزها «ماستر أوف ذا سيز» و«نيفال كراون» لجودلفين، «يورمان» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس «بطولة دبيملينيوم ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي برعاية «gulfnews.com» والبالغة قيمة جوائزه 130 ألف دولار 8 خيول أبرزها «بدوانز ستوري» و«دريم كاسل» و«رويال مارين» و«ستار سفاري» لجودلفين، «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «حليمي» لـ «رباح للسباقات».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس والختامي للأمسية «بطولة ميدان للتحدي» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «FRIDAY» والبالغة قيمة جوائزه 88 ألف دولار مشاركة 14 خيلاً أبرزها «ويل أوف ويسدوم» و«لايت آند دارك» و«دبي ليجاسي» لجودلفين، «فال أوف كينت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «متماسك» و«حكيم» و«زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

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