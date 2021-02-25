سالم السبوسي: إسطبلات سيح السلم تتطلع إلى المجد دائماً

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

توجه سالم السبوسي مدرب إسطبلات سيح السلم، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى راعي المهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مهنئاً سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بمناسبة اعتلاء إسطبلات سموه منصة التتويج والحصول على مركز الوصافة في انطلاقة المهرجان.

وأشاد السبوسي بأداء الحصان «داكام دس سورسيز» الذي قدم مستوى مميزاً، مشيراً إلى أن إسطبلات سيح السلم تتطلع إلى حصد أفضل النتائج في الفترة المقبلة خصوصاً في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في مارس المقبل، وسيحرص الجميع على التجهيز على أكمل وجه لهذا السباق المنتظر.

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