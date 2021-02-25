مها خالد تهدي «F3» كأس سيدات مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

حلّقت الفارسة مها خالد من إسطبلات F3 بلقب كأس السيدات لمسافة 120 كلم في انطلاقة مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي تحتضنه مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم على مدار أربعة أيام بمشاركة نخبة من الفرسان من داخل الدولة وخارجها، وتوجت مها باللقب على صهوة الجواد «الجيدا مهدي» لإسطبلات F3 مسجلة زمناً قدره 4.17.46 ساعات، وجاءت في المركز الثاني الفارسة الفرنسية كاميليا كولومب على صهوة الجواد «داكام دس سورسز» لإسطبلات سيح السلم، مسجلة زمناً قدره 4.18.14 ساعات، واحتلت المركز الثالث الفارسة الأورغويانية سيسيليا جارسيا على صهوة الجواد «بامبو دى بيروس» لإسطبلات M7 مسجلة زمناً قدره 4.23.02 ساعات.

وحققت المركز الرابع الفارسة الأيرلندية آمي لويس على صهوة الجواد «أوترو إلكيبي» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.25.50 ساعات، ونالت المركز الخامس الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون على صهوة الجواد «رحيل» لإسطبلات M7-2، مسجلة زمناً قدره 4.27.04 ساعات، تلتها في المركز السادس مواطنتها الفارسة ميلينا مينديز على صهوة الجواد «ملفت» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 4.28.53 ساعات، وفازت بالمركز السابع الفارسة بثينة خالد حبيب الرضا على صهوة الجواد «بيبول دس كومبس» لإسطبلات F3-1، مسجلة زمناً قدره 4.33.56 ساعات، وجاءت في المركز الثامن الفارسة عائشة إبراهيم العوضي على صهوة الجواد «اتش اليكسس» لإسطبلات ند الشبا، مسجلة زمناً قدره 4.42.24 ساعات.

تتويج

بعد ختام السباق، توج محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية الفائزات بكؤوس المراكز الثلاثة الأولى، كما نالت الفائزة بالمركز الأول جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم، وحصلت الفائزة بالمركز الثاني على 180 ألفاً والفائزة بالمركز الثالث 160 ألفاً، وصاحبة المركز الرابع 50 ألفاً، والمركز الخامس 35 ألفاً، ومُنح الفائزون من المركز السادس حتى المركز السابع عشر جائزة نقدية بقيمة 30 ألف درهم.

وصدرت الفارسة الإيرلندية آمي لويس المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر» ممتطية صهوة الجواد «أوترو الكيوبي» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 1.22.53 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة عائشة إبراهيم العوضي على صهوة الجواد «اتش اس إليكس» لإسطبلات ند الشبا، مسجلة زمناً قدره 1.22.56 ساعة، واحتلت المركز الثالث الفارسة التشيلية كاتلينا لورينز على صهوة الجواد «فيجاري» لإسطبلات جميرا، مسجلة زمناً قدره 1.23.35 ساعة.

.. وتتمسك بصدارة «الثانية»

وتمسكت الفارسة آمي لويس بالصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر» مسجلة زمناً قدره 2.36.19 ساعة، وتقدمت الفارسة كاميلي كولومب إلى المركز الثاني بدلاً من الرابع مسجلة زمناً قدره 2.36.25 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة عائشة إبراهيم العوضي مسجلة زمناً قدره 2.36.25 ساعة.

.. وتتزعم «الثالثة»

وواصلت الفارسة آمي لويس تألقها وحافظت على الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم (المسار الأزرق)، مسجلة زمناً قدره 3.37.37 ساعات، كما حافظت الفارسة كاميليا كولومب على مركزها الثاني مسجلة زمناً قدره 3.37.42 ساعات، ونجحت الفارسة مها خالد في التقدم نحو الأمام لتحتل المركز الثالث مسجلة زمناً قدره 3.39.09 ساعات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز