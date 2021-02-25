البطلة: اعتلاء المنصة لم يكن سهلاً

المصدر: (دبي ـ البيان الرياضي)

أعربت الفارسة مها خالد بطلة السباق، عن سعادتها الكبيرة بالفوز بكأس السيدات في انطلاقة المهرجان، وقالت: إن الطريق نحو اعتلاء منصة التتويج لم يكن سهلاً، حيث كان السباق في غاية الصعوبة، ولكن الجواد أثبت كفاءته وقدرته الكبيرة بعد تقديم مستوى مميز، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تمتطي فيه صهوة هذا الجواد.

وكشفت البطلة أن التوجيهات والتعليمات نصت على المحافظة على الحصان والاستمرار بالتبريد عليه مما قاد إلى الوصول لخط النهاية بلا صراع في الأمتار الأخيرة، متوجهة بالشكر إلى طاقم إسطبل F3 وكل من ساهم في تحقيق هذا النجاح.

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