الريسي: مهرجان من أهم الأحداث

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق: إن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة يعد واحداً من أهم الأحداث، التي تقام في الدولة ضمن الروزنامة في كل موسم، ويحمل اسم فارس عالمي هو سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أثرى السباقات المحلية بمشاركاته ووجوده بين فرسان وفارسات الإمارات، ومحبي رياضة القدرة خلال السباقات التي تقام في الدولة، كما حقق سموه الألقاب العالمية وتوشح بالميداليات الذهبية والأوسمة الرفيعة، رافعاً علم الإمارات عالياً خفاقاً على منصات التتويج، ليصبح قدوة وأيقونة لشباب الإمارات في مختلف الرياضات.

وأضاف: إسهامات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في رياضة القدرة وحبه للخيل، هي امتداد لعشق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «فارس العرب»، للخيل، الذي يقدم للإمارات فكره الثاقب لاستدامة جودة الحياة، ويدعم رياضات الفروسية لعقود برؤية لا تقبل بغير الرقم 1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز