إسطبلات الكمدة تدافع عن لقب الإسطبلات الخاصة اليوم

دبي- البيان الرياضي

ينطلق في الساعة السابعة صباح اليوم، ثاني سباقات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120 كلم، وتتطلع إسطبلات الكمدة إلى المحافظة على اللقب، الذي توجت به بواسطة الفارس أحمد صالح الشحي في النسخة الماضية على صهوة الفرس «جبلاني انديورنس» لإسطبلات الكمدة للقدرة، بينما كان المركز الثاني من نصيب الفارس راشد حميد الكندي على صهوة الجواد «بروغ دي مينزكامب» لإسطبلات زعبيل، وأضافت الفارسة ليلى المرزوقي الثنائية لإسطبلات الكمدة بعد نيلها المركز الثالث على صهوة الجواد «تونكي دي بو باريستا».

وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 25 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأبيض».

واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة، خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

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