محمد العضب: «المحطة الأولى» تعكس دعم وتمكين المرأة

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية أن انطلاقة مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة جاءت ناجحة عبر سباق السيدات، الذي شهد مشاركة نسائية مميزة، خصوصاً في ظل التزام جميع المشاركين والحضور بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيراً إلى أن المحطة للمهرجان التي خصصت للسيدات، تعكس الدعم لتمكين المرأة ومشاركتها ساحات المنافسة في مختلف المجالات، ومن بينها سباقات القدرة والتحمل في رياضة الآباء والأجداد.

وثمن العضب الدعم الكبير لهذه الرياضة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما توجه بالشكر إلى راعي المهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على الدعم والاهتمام بهذه الرياضة، الذي يجسده هذا المهرجان السنوي الكبير.

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