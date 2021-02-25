سيسيليا: منافسة نسائية صعبة

أبدت الفارسة سيسيليا جارسيا الفائزة بالمركز الثالث، رضاها عن النتيجة التي حققتها في سباق السيدات، وقالت: إن المنافسة كانت صعبة رغم انخفاض أعداد المشاركات في السباق نسبياً، مؤكدة أنها تتطلع إلى تحقيق أفضل ما لديها مع إسطبل M7، الذي انضمت إليه قبل نحو موسمين.

وأشادت جارسيا بأداء الحصان «بامبو» الذي قدم مجهوداً مميزاً طوال المنافسة، وأثبت جدارتها بعد دخولها ضمن قائمة الأبطال الثلاثة في السباق، موضحة أن الحصان قادر على تقديم عروض مميزة في السباقات المقبلة عطفاً على الإمكانات التي يملكها.

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