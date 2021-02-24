12 حكماً من 10 دول يشرفون على تحكيم بطولة دبي الدولية للجواد العربي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أسفرت مراسم قرعة الحكام التي نظمتها اللجنة المنظمة العليا لبطولة دبي الدولية للجواد العربي 2021"عن بعد" عن اختيار 10 حكام إضافة الى حكمين احتياط يمثلون 10 دولة اجنبية وعربية، من بين 17 حكم تم ترشيحهم لإدارة هذا الحدث الدولي الذي تحتضنه دولة الامارات العربية المتحدة سنوياً في مركز دبي التجاري العالمي بقاعات زعبيل الرابعة والخامسة والسادسة، بنسخته الثامنة عشر على التوالي على مدار ثلاثة أيام بتاريخ 18 19 20 مارس 2021، ويصاحبه معرض دبي الدولي للخيل الذي يعد من اهم المعارض في الوطن العربي في مجال الفروسية.



وتقام هذه البطولة بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.



12 من 17 حكم

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد وجهت الدعوة الى 17 حكم لحضور مراسيم القرعة والتي أقيمت عن بعد وبمشاركة 12 حكم من 10 دول، بعد اعتذار 5 حكام عن المشاركة بسبب ظروف تداعيات انتشار كوفيد 19، وجميعهم من اللذين شاركوا في تحكيم البطولة خلال السنتين الماضيتين وضمت قائمة الحكام التي تم ترشيحهم عن طريق القرعة 10 حكام وهم : جان ماركو إرانيو وكريستيان مسكيني (إيطاليا) وإيرك جير وريتشد بل ستروم (فرنسا) وتومس ترجنسيتكي (بولندا) وجايزن ريزل (هولندا) وميخائللأ ويدز (المانيا) وموريلو كامر (البرازيل) وعبدالرؤوف عباس (جمهورية مصر العربية) وتيري هومز (الولايات المتحدة الامريكية)، وحكمين على قائمة الاحتياط تم ترشيحهم عن طريق القرعة وهما : سنتياجو فورنيلس (الارجنتين) واورس إيز بهر (سويسرا).

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