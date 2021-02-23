«صمود» بطل كأس رئيس الدولة في مضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

توج الجواد «صمود» لياس للسباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى» لمسافة 2200 متر في الشوط السادس من الحفل الحادي عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية مساء أول من أمس بمضماره العشبي، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والذي توج الفائزين بمشاركة عدد من ضيوف الحفل.

وجاء فوز صمود بعد منافسة قوية مع نخبة خيول الفئة الأولى البالغ عددها 13 خيلاً في الشوط الرئيس والأغلى بالحفل تنافست على جائزة مالية بقيمة 2.5 مليون درهم، ليتمكن الجواد البطل من نيل اللقب بعد أداء رائع بقيادة الفارس ريتشارد مولن بزمن قدره 2:27:33 دقيقة، وحل ثانياً بفارق طول وربع الطول «بي أف مغادر» للوارث إبراهيم الحضرمي بقيادة اشتيبان مازور.

ثنائية العجبان

وأحرزت خيول إسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، ثنائية مميزة في الحفل، وكانت البداية عن طريق «ويسل» في الشوط الثاني على لقب «العنود» لمسافة 2200 متر بقيادة الفارس هاري بنتلي بزمن قدره 2:31:78 دقيقة، ونال المركز الثاني بفارق عنق فقط «أم أتش تواق» لمنصور خليفة بن حبتور بقيادة جيراند أفرانش، وأكمل الثنائية البطل «حميم» في سادس فوز له بمضمار العاصمة والثالث على التوالي بلقب سباق بطولة الإمارات الكلاسيكية للمهور في الشوط الخامس لمسافة الميل بقيادة أدري دي فريز بزمن قدره 1:46:36 دقيقة، بفارق طولين إلا ربع عن «سمو إكس منصور» لفاتن أحمد مناصرة الذي حل ثانياً بقيادة اشتيبان مازور.

البطولة الكلاسيكية

وانتزعت «مميزة» للشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، لقب بطولة الإمارات الكلاسيكية للمهرات في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر بقيادة أنطونيو فريزو قاطعاً المسافة في 1:47:60 دقيقة.

وخلال الحفل فازت «عاهد الوطنية» لإسطبلات الوطنية بلقب سباق «المها» في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف في زمن قدره 1:45:96 دقيقة.

فيما ذهب لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر في الشوط الثالث إلى الجواد «السعيد» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية بقيادة اشتيبان مازور قاطعاً المسافة في 1:47:82 دقيقة.

شوط الختام

واختتم الحفل في الشوط السابع على لقب سباق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر، والذي ذهب إلى «مداهم» لسيد حشيش بقيادة ريتشارد مولن في زمن قدره 1:23:38 دقيقة.

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