«دبي لسباق الخيل» يكشف قائمة «اختيار الجمهور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، عن أسماء المرشحين الأربعة لجائزة اختيار الجمهور ضمن جوائز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل. وضمت القائمة كلاً من الفارسة البريطانية المتألقة هولي دويل، والمدرب الإيرلندي توني مولينز، والمهرة الأسطورية المعتزلة «آلموند آي»، والجواد العربي «ميسي» بطل جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» للخيول العربية الأصيلة. وسيكون أمام الجماهير المحبة لسباقات الخيل اختيار الأفضل في هذه الفئة.

بصمة

استطاعت الفارسة البريطانية هولي دويل أن تضع بصمتها المتميزة في سباقات الخيول العالمية خلال فترة قصيرة، والدليل على ذلك إنجازاتها في العام الماضي والتي تمثلت في الفوز بخمسة سباقات في يوم واحد بمضمار «وندسور»، وتحقيق لقبها الأول في مهرجان «رويال آسكوت» الملكي بالإضافة إلى دخولها التاريخ كأول فارسة تحرز لقب سباق من الفئة الأولى خلال مهرجان «يوم الأبطال» في ختام الموسم الإنجليزي 2020.

ويعود الفضل لإنجازات المهرة «برينسس زوي» إلى المدرب الإيرلندي توني مولينز الذي تمكن خلال فترة قصيرة من تحويل الفرس إلى نجمة ذات مستقبل باهر في السباقات العالمية.

وبعد سنوات طويلة من الإنجازات في المضامير اليابانية، اعتزلت المهرة الأسطورية «آلموند آي» السباقات عقب تحقيقها للمرة الثانية لقب «كأس اليابان» العام الماضي بإشراف المدرب ساكاي كونيدا.

مجد

وعلى الرغم من جائحة كورونا والتي أثرت على العالم، إلا أن الجواد العربي «ميسي» قدم قصة مثالية في السعي لتحقيق الأحلام رغم التحديات في تلك الفترة الصعبة. وأشرك المدرب تيمو كيرسميكرز «ميسي» في سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة في أبوظبي العام الماضي ليتوج باللقب بجدارة، ويكون مثالاً للأمل في سنة كانت فيها كورونا تتصدر المشهد.

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