«الإمارات» يتخطى «زيدان» في «ايفزا الذهبية للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

قادت الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الإمارات» إلى فوز غالٍ على فريق زيدان بعد أن أحرزت سموها هدفين ثمينين، لتؤمن فوز فريقها بنتيجة تسعة أهداف مقابل ثمانية في بطولة كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو، ليتجدد أمل الفريق في التأهل إلى الدور التالي، وحقق فريق أبوظبي فوزه الثاني على التوالي، على حساب فريق ذئاب دبي كافو وبنتيجة تسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف ليتصدر فرق المجموعة الثانية، بختام الجولة التي أقيمت أول من أمس على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وكانت مباراة الإمارات وزيدان قد شهدت إثارة وندية كبيرة، وبلغت الذروة في الشوط الخامس والأخير، وعلى الرغم من خطف زيدان أول أهداف المباراة إلا أن فريق الإمارات أدرك التعادل على الفور ثم تقدم وتعادل مع زيدان 2 - 2، وقبل نهاية الشوط يضيف الإمارات هدفاً ثالثاً منهياً الشوط بنتيجة 3 مقابل هدفين.

وفي الشوط الثاني تقدم فريق الإمارات وسجل ثلاثية رائعة منها هدفان جميلان لسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ولم ينجح فريق زيدان في إضافة أهداف أخرى، وفي الشوط الثالث نشط فريق زيدان وسجل هدفين، ورد عليه فريق الإمارات بهدف سابع وقبل نهاية الشوط نجح فريق زيدان في إضافة هدفه الخامس.

وشهد الشوط الرابع هدفاً واحداً لزيدان رفع به رصيده إلى ستة أهداف مقابل 7 لفريق الإمارات، وفي بداية الشوط الخامس أدرك زيدان التعادل 7 - 7، لتشتد الإثارة في اللحظات الأخيرة من المباراة بعد أن سجل كل فريق هدفاً، ثم خطف فريق الإمارات هدف الفوز.

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