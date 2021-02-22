ثنائية لـ«خيول ياس» في مضمار العين

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

تألقت خيول ياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وحققت الثنائية في السباق التاسع للمضمار العيناوي، وكانت البداية بالجواد «عجاج»، الذي انتزع لقب الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين لمسافة 4100 متر، برعاية دائرة الثقافة والسياحة، في الشوط الرابع والرئيس للحفل الذي أقيم أول من أمس بحضور محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والغولف والرماية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وأكملت الفرس «روعة» بقيادة سام هتشكوت، الثنائية بانتزاعها لقب سيح بن عمار في الشوط السابع والختامي، لمسافة 1000 متر، وكانت الإثارة حاضرة في هذا الشوط قبل أن تحسمه الفرس الفائزة بفارق 0.5 طول عن صاحب المركز الثاني .

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