كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك حدث استثنائي بمشاركة عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حققت النسخة الثامنة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز نجاحاً كبيراً وحظيت بإشادة الجميع وكانت أفضل فرصة لخيول قفز الحواجز والفرسان، في وضع دولة الإمارات في مقدمة الوجهات الرياضية والترفيهية للعالم كافة، إذ استضاف نادي أبوظبي للفروسية أفضل المواهب المحلية والدولية في رياضة الفروسية وشهدت البطولة مشاركة عالمية من 26 دولة عبر 131 متسابقاً تنافسوا عبر 12 فئة على جوائز بلغت 525 ألف درهم.

أقيمت البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وبتوجيهات من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات.

وبلغت جوائز اليوم الأول 70 ألف درهم وشهد إقامة شوط من جولة واحدة على حواجز بلغ ارتفاعها 125 سم للخيول عمر 6 سنوات، و130 سم للخيول عمر 7 سنوات، ونجح 6 فرسان في إكمال الجولة من دون خطأ، وفاز بالصدارة السوري شادي غريب بالجواد «أليت دو بونتس» (7 سنوات) وأنهى الجولة في (58.33) ثانية، ونالت جائزة المركز الثاني الدنماركية تينا لوند بصحبة الجواد «إفن فلو اتش بي آر» (7 سنوات) في (61.92) ثانية، وكسب جائزة المركز الثالث فارسنا سالم أحمد السويدي بالجواد «كووبر» (6 سنوات) وأكمل معه الجولة في (64.81) ثانية.

وفي اليوم الثاني بلغ مجموع الجوائز 150 ألف درهم وأقيم فيه المنافسة الدولية الأولى لفئة الفرسان الأشبال، من جولة واحدة على حواجز ارتفاعها 110 سم، وتنافس 14 فارساً وفارسة من 5 دول، وحاز الصدارة فارسنا الشبل مبخوت عويضة الكربي، وحقق الفوز مع الجواد «زاندوكان سي» في (56.37) ثانية، ونال الفارس نفسه جائزة المركز الثاني بالفرس «المزيونة» في (60.35) ثانية، وحققت شمسة المهيري مع الفرس «برازوريا دو سيملي» المركز الثالث في (60.49) ثانية.

الكأس

وأسدل الستار على فعاليات النسخة الثامنة للبطولة في اليوم الثالث الذي بلغ مجموع جوائزه 180 ألفاً بالإضافة إلى جائزة لونجين الكبرى المقدرة بـ125 ألف درهم، وجاءت منافسة الكأس بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز 145 سم، بمشاركة 11 فارسة من 9 دول، ونجحت فارستان في إكمال الجولة الرئيسة من دون خطأ، وتجدد بينهما التنافس والتحدي في جولة التمايز، وأكملت النرويجية أنيتا ساندي بجوادها «فور كاش 2» جولة التمايز في (44.92) ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء، ونالت الصدارة وتوجت بكأس البطولة، وتوجت بجائزة المركز الثاني البريطانية جورجيا تيم مع الجواد «زد سفن آسكوت»، وأنهت جولة التمايز في (46.53) ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الدنماركية تينا لوند مع الجواد «كارالو» نظير أدائها في الجولة الرئيسة.

دعم

وحظيت بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية الثامنة لقفز الحواجز بدعم كبير من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجلس أبوظبي الرياضي، اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الاتحاد الدولي لرياضة الفروسية، لونجين، اسطبلات الشراع، شركة أبوظبي للإعلام، تلفزيون ياس، زهرة الخليج، بالإضافة إلى جمعية الإمارات للجواد العربي ومستشفى برجيل وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

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