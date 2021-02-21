101 خيل في كأس رئيس الدولة بمضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يجذب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة نخبة الخيول في الشوط السادس من الحفل الحادي عشر الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية بمضماره العشبي مساء اليوم، ويشهد 7 أشواط ساخنة، جميعها للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس والأخير للمهجنة الأصيلة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية للحفل 3 ملايين و310 آلاف درهم يتنافس عليها 101 من أقوى الخيول.

وينال شوط كأس رئيس الدولة لمسافة 2200 متر اهتماماً متعاظماً وسط رغبة كبيرة من الملاك والفرسان ببلوغ منصات التتويج، والمنافسة على الجائزة المالية البالغ قدرها 2.5 مليون درهم، بمشاركة 13 خيلاً أبرزها «أي أف البيرق» الذي يتميز بقيادة الفارس المتألق تاج أوشي الذي أحرز «سوبر هاتريك» من 6 أشواط في الحفل السابق، بجانب «داريوس دي بون»، «الزاهر»، «حراب»، «بسمة».

سباق

ويعقبه في الشوط السابع سباق كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر بجوائز مالية تبلغ 380 ألف درهم. فيما ستكون بداية الحفل عند الخامسة مساءً في الشوط الأول المخصص للمبتدئة على لقب سباق المها لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية 80 ألف درهم، ويتواصل الحفل في الشوط الثاني على لقب سباق العنود لمسافة 2200 متر بمشاركة 14 خيلاً لمسافة الميل وتبلغ جوائز هذا الشوط 80 ألف درهم.

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