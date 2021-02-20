أنيتا ساندي بطلة كأس فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت في نادي أبوظبي للفروسية، فعاليات النسخة الثامنة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، وتوجت النرويجية «أنيتا ساندي» بجوادها «فور كاش 2» بكأس البطولة والجائزة الكبرى، وأنهت جولة التمايز في زمن 44.92 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء، ونالت جائزة المركز الثاني البريطانية جورجيا تيم مع الجواد «زد سفن آسكوت»، وأنهت جولة التمايز في 46.53 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الدنماركية تينا لوند مع الجواد «كارالو»، شهد جانباً من منافسات الختام ومراسم تتويج الفائزات، ناعمة المنصوري، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وكيم إليوت مدير عام نادي أبوظبي للفروسية.

شكر

وتوجهت ناعمة المنصوري بالشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، والشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، على الدعم اللامحدود للمرأة في المحافل المحلية والدولية.

وأكدت أن نجاح النسخة الثامنة للبطولة، رسالة حضارية للعالم تعكس إيمان الإمارات وقيادتها الرشيدة الراسخة بمواصلة التقدم والتميز في جميع المجالات وخاصة الرياضية، وقالت: رغم كل التحديات، تمكن فريق العمل في الأكاديمية من تنظيم الحدث بأعلى المستويات، كما احتضن نادي أبوظبي للفروسية المنافسات مطبقاً كل الإجراءات الاحترازية وسعدنا بالإقبال الكبير من الفارسات والفرسان.

نتائج

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز البولندية أميليا موسيكا مع الجواد «كونتندركس» بجائزة المركز الأول بشوط الأكاديمية على جوائز بقيمة 60 ألف درهم،

وحققت زمناً قدره 40.56 ثانية، ونالت جائزة المركز الثاني النرويجية أنيتا ساندي مع الجواد «فور كاش 2» في 42.24 ثانية، وحققت الدنماركية تينا لوند مع الفرس «سيلفيتا زد» المركز الثالث في 45.54 ثانية

وفي منافسة الجائزة الكبرى المصغّرة من فئة النجمتين، وبرعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، تنافست 30 فارسة، في شوط بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز بارتفاع 120 سم، وتوّجت السورية آية حمشو مع الفرس «شامبيون 126» بجائزة المركز الأول، في 32.62 ثانية، ونالت البريطانية جورجيا تيم مع الفرس «زد سفن كانيا دانس»، جائزة المركز الثاني وأنهت التمايز في 33.35 ثانية، وحققت الدنماركية تينا لوند المركز الثالث مع الفرس «سيلفيتا زد» في 34.33 ثانية.

108

شارك في ثالث أيام البطولة 108 فارسات وفرسان، والذي تكون من 6 أشواط: فئة البطولة الدولية لفئة الأطفال برعاية زهرة الخليج بجوائز 20 ألف درهم، وفئة الناشئين الجونيورز برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية بجوائز 30 ألف درهم، وفئة البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي بجوائز 50 ألف درهم، وفئة الشباب تحت 25 سنة للبطولة الدولية، جولة واحدة مع التمايز، برعاية إسطبلات الشراع بجوائز 30 ألف درهم، وفئة السيدات للبطولة الدولية، جولة خاصة من مرحلتين برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بجوائز 50 ألف درهم وفئة الجائزة الكبرى للبطولة الدولية للسيدات التي ترعاها لونجين بجوائز 125 ألف درهم.

سعادة

وعبرت «أنيتا» الفائزة بالجائزة الكبرى عن فرحتها بالفوز وقالت: هذه هي المرة الثالثة التي أفوز باللقب الغالي على قلبي، والبطولة تعني لي الكثير، وأشكر كل العاملين الذين تمكنوا من تنظيم هذا الحدث بإجراءات احترازية مشددة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز