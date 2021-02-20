إسطبلات «الحزم 4» بطل كأس محمد بن منصور للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تألقت إسطبلات الحزم 4 في سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، إسطبلات خاصة، لمسافة 100 كلم، الذي أقيم أمس، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بمشاركة 130 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة، التي تنافست على اللقب خلال 4 مراحل بمسافات مختلفة.

وتوّج الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق، وسط احتفالات داوية من مختلف الإسطبلات، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، الدكتور عبد الله الريسي مدير الأرشيف الوطني، مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مشرف الفعاليات بالقرية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

ونالت إسطبلات الحزم 4، المركزين الأول والثاني في السباق، عن طريق الفارس المتألق عبد الله علي خلفان الجهوري، البالغ من العمر 14 عاماً، والذي نال المركز الأول وكأس السباق، في ثاني فوز له بالوثبة خلال الموسم الحالي، بعد أن قطع المسافة على صهوة «شا شهم»، بزمن قدره 3:24:47 ساعات، وجاءت في المركز الثاني ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة «أكليبسي»، بزمن قدره 3:25:29 ساعات. وذهب المركز الثالث إلى عبد الله غانم المري على صهوة «أي اور كشان» من إسطبلات زعبيل 2، بزمن 3:26:56 ساعات، وجاء رابعاً أحمد صالح الشحى، على صهوة «بركة بركة» من إسطبلات الكمدة، في زمن 3:27:05 ساعات.

دعم

من جانبه، ثمّن مسلم العامري دعم القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية في الدولة، وخاصة سباقات القدرة، موضحاً أن هذا الدعم ساهم في استمرارية النشاط، وشجع الملاك على التطور والمشاركة في السباقات، للوصول إلى منصات التتويج، والفوز بالجوائز القيّمة. وأشاد الحضرمي بمستوى السباق، وقال إنه تميز بالقوة والسرعة، وأنه يعتبر امتداداً للنجاحات التي تحققت في الموسم الحالي، مبيناً أن سباقات القدرة منذ بدايتها، شهدت تحديات مثيرة وقوية بين الملاك والفرسان، مع التزام الجميع باللوائح والقوانين التي تعتبر جزءاً من عملية التطور الكبيرة التي تشهدها رياضة الفروسية في الإمارات.

فيما عبّر الفارس عبد الله الجهوري بطل السباق، عن سعادته باللقب، موضحاً أنه يعتبر إنجازاً كبيراً، ويشجعه على بذل المزيد من الجهد لحصد المزيد من الألقاب، ووصف الجهوري السباق بالصعب، وقال إنه شهد منافسة قوية من المرحلة الأولى وحتى الرابعة، وأن الأداء المتميز من بقية الفرسان والفارسات، جعله يشعر أكثر بقيمة الانتصار.

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