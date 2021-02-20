خيول العالم تتنافس على ألقاب «كأس السعودية» اليوم

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

يرعى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مساء اليوم، حفل السباق العالمي الأغلى «كأس السعودية 2021» في نسخته الثانية، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية بالرياض.

ويشارك في البطولة التي تعد أغلى سباق للخيل في العالم بجوائز بلغت 5, 30 مليون دولار أمريكي أبرز الخيول والمدربين والخيالة في العالم، حيث يبلغ إجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبد العزيز 77 جواداً عالمياً من 13 دولة، بجائزته المالية البالغة 20 مليون دولار أمريكي للمركز الأول.

ويتقدم الخيول المشاركة في حفل السباق «تشوا ويزرد» و«بانكوك»، و«قريت سكوت»، و«ماكس بلاير» و«نيكس قو» تحت إشراف أفضل المدربين على المستوى العالمي.

وثمن الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رعاية الأمير محمد بن سلمان لهذه الفعالية العالمية الأغلى التي تُقام على أرض المملكة للعام الثاني، وذلك في إطار حرصه لأن تكون المملكة وجهة الرياضات العالمية، وذلك وفق برامج رؤية المملكة 2030.

وقال: «أصبح كأس السعودية محط اهتمام ومتابعة محبي الفروسية من مختلف دول العالم، ونلاحظ ذلك من خلال حجم المشاركة في النسخة الثانية التي تشهد وجوداً لأبرز الخيول والمدربين والخيالة في العالم».

ورفع رئيس هيئة الفروسية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، على ما يجده القطاع الرياضي بشكل عام و الفروسية بشكل خاص من دعم واهتمام، مثمناً في هذا الصدد ما يلقاه نادي سباقات الخيل من دعم ومتابعة واهتمام من القيادة الرشيدة للارتقاء بهذه الرياضة وإظهارها بالصورة المتميزة في جميع المجالات.

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