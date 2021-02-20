سالم بن غدير: خيارات «هايبوثيتيكال» مفتوحة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب سالم بن غدير أن الهدف المستقبلي للبطل «هايبوثيتيكال» الذي ظفر بلقب الشوط الأول، المشاركة في شوط «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر خلال أمسية كأس دبي العالمي مع احتمال مشاركته في سباق «برج نهار» خلال أمسية «سوبر ساترداي» أوئل الشهر المقبل، عقب التشاور مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف قائلاً بأن المهر تطور مستواه منذ حضوره إلى دبي في نوفمبر الماضي، وأعطى مؤشرات قوية بتطور مستواه على هذه المسافة.

وأشاد سالم بن غدير بأداء الفارس مايكل بارزالونا الذي تمكن من اقتناص اللقب في اللحظات الحاسمة من الشوط.

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