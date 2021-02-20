شارلي آبلبي: سعداء بالثنائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر المدرب شارلي آبلبي عن رضاه التام بالثنائية التي حققتها خيول جودلفين خلال الأمسية الخامسة لكرنفال كأس دبي العالمي، عبر «دبي» بطل «بطولة زعبيل للميل» و«سمر رونامس» بطلة «بطولة بلانشين».

وعن «دبي» قال آبلبي: «لقد كان سباقاً تكتيكياً، لم يفرض أحد وتيرة سريعة في بداية السباق ولكن «دبي» ارتقى للمنافسة على مسافة أطول، لذلك كنا واثقين من الوتيرة كانت مناسبة له، لقد كانت قيادة رائعة من قبل الفارس وليام، وكان يعرف بالتأكيد مكان خط النهاية لأنه وضع الجواد هناك في الخطوة الأخيرة».

وأضاف: ««دبي» منافس قوي هنا، وراودتنا فكرة إشراكه على مسافة أقصر وتوجيهه إلى السعودية، ولكن حينما نظرنا إلى خيولنا المرسلة إلى المملكة، ولكن فضلنا مشاركة الحصان في السباق، والتقدم للمنافسة على مسافة الميل».

خطط

كما تحدث آبلبي عن «سمر رومانس» قائلاً: «في هذا السباق أجرينا بعض التغييرات وحاولنا تقليل التحضيرات الإجرائية لها بقدر الإمكان وأبقينا غطاء الرأس، وبمجرد خروجها من البوابة سارع الفارس جيمس دويل على ضبط وتيرتها، ويمكن أن ترى أنها كانت في وتيرة أفضل بكثير من وتيرتها في سباق «كيب فيردي»، واستطال بدنها بشكل جيد حتى الوصول إلى خط النهاية».

وأضاف: «سيكون رائعاً محاولة الفوز بسباق للفئة الأولى مع «سمر رومانس» و«الثقة» وسنعيدهما إلى أوروبا لمنحهما استراحة قصيرة ثم النظر في بعض الأهداف الصيفية».

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