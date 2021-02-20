دووج واتسون: «الطارق» إلى «دبي جولدن شاهين»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر المدرب دووج واتسون عن سعادته البالغة بتحقيق ثنائية خلال الأمسية الخامسة لكرنفال كأس دبي العالمي أول من أمس على مضمار «ميدان». وقال واتسون عن «الطارق» بطل «بطولة الشنذعة للسرعة» إن الخطة المقبلة هي المشاركة في سباق «دبي جولدن شاهين» في أمسية كأس دبي العالمي خاصة عقب الأداء الكبير الذي قدمه البطل خلال الشوط.

وأضاف واتسون أن «الطارق» أثبت جدارته في السباقات، خاصة أنه قبل أسبوعين اقتنص لقب «جبل علي للسرعة» في مضمار جبل علي، وأعاد الكرة مرة أخرى في مضمار «ميدان» العالمي، خاصة أنه يمتلك كافة المقومات لكي يتواجد مع الكبار في السباق.

وعن «مناسك» بطلة «الأوكس الإماراتي» قال واتسون، إن الفارس باتريك دوبس قاد البطلة بشكل مميز جداً خلال الشوط الذي شهد منافسة مثيرة من أفضل المهرات في العالم.

وأضاف واتسون بأنهم ينتظرون دعوتهم للمشاركة في «ديربي الإمارات» خلال أمسية كأس دبي العالمي الشهر المقبل، أو المشاركة في سباقات الولايات المتحدة الأمريكية.

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