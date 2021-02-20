أشوك خانا: شراكتنا مستمرة مع «ميدان»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب أشوك خانا الرئيس التنفيذي لشركة «الطاير للسيارات» عن فخره واعتزازه لرعاية سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، مؤكداً استمرار شراكتهم مع مضمار «ميدان».

وأضاف قائلاً في تصريحه لـ «البيان الرياضي» أنهم فخورون بالارتباط مع سباقات المضمار العالمي، والتي تتسم بالاحترافية بمشاركة أقوى الخيول العالمية، إلى جانب نخبة من الفرسان المتميزين.

وأعرب أشوك خانا عن سعادته بالنجاح الذي حققه السباق في مختلف النواحي الفنية والإدارية، مقدماً التهنئة في ختام حديثه لأبطال الأمسية الخامسة من الكرنفال.

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