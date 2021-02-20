فيصل الشعفار: علاقتنا مع «جبل علي» قديمة وقوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد فيصل الشعفار مواصلة «الشعفار للاستثمار» دعمها ورعايتها لسباقات المضمار الأصفر، مضيفاً إن العلاقة بين الطرفين قديمة وقوية تعود منذ بداية انطلاقة سباقات جبل علي.

وأضاف فيصل الشعفار إن الجماهير هي فاكهة المضمار العائلي، ولكن جائحة كورونا حرمتهم من متابعة السباقات من مدرجات المضمار الأصفر، متمنياً انتهاء هذه الأزمة حتى تعود الجماهير إلى جنبات المضمار.

وتمنى فيصل الشعفار كل التوفيق والنجاح لخيول الإمارات خلال أمسية «كأس السعودية» والتي ستقام اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

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