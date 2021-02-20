«شامخ» لأحمد بن راشد يتألق في مضمار جبل علي

المصدر: دبي - خالد المهيري

اقتنص «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم أمس لقب الشوط الرابع الرئيسي «جائزة بات سمولين» برعاية «مضمار وإسطبلات جبل علي» في السباق التاسع للمضمار الأصفر والذي حمل اسم «سباق الوصل».

وحقق «كاراجنسكي» لناصر عسكر لقب الشوط الأول برعاية «مزارع ديرنزتاون»، فيما توج «أنكل حامد» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم بلقب الشوط الثالث برعاية «جائزة كينلاند».

وشهد السباق تألق المدرب دووغ واتسون والفارس باتريس دوبس إذ حقق كلاهما ثنائية خلال الأمسية.

«كاراجنسكي» نجم الافتتاح

اقتنص «كاراجنسكي» لناصر عسكر لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «مزارع ديرنزتاون» والبالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.26.78 دقيقة وبفارق رأس عن «شنغهاي سيتي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وحل ثالثاً «شانتي ستار» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس إليون هنريك شافيز وإشراف المدرب راشد بورسلي.

«يور ماي روك» بطل الثاني

حقق «يور ماي روك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط الثاني لمسافة 1000 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 1.00.82 دقيقة وبفارق رقبة عن «دافي لامب» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس كليميت ليكويوفر وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وجاء في المركز الثالث «رويال أبوينتمينت» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

«أنكل حامد» يخطف الثالث

ظفر «أنكل حامد» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم بلقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر برعاية «جائزة كينلاند» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.27.24 دقيقة وبفارق طول عن «نو ليميتس» لناصر عسكر بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «رير نينجا» لـ «إكيوري اما زينجتيم» بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«شامخ» نجم الرئيسي

اقتنص «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع الرئيسي «جائزة بات سمولين» لمسافة 1600 متر برعاية «مضمار وإسطبلات جبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد مسجلاً زمناً قدره 1.39.26 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «ريمورز» لـ «إسطبلات الرشيد» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل ثالثاً «هومسبين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«لا هموم» يخطف الخامس

حقق «لا هموم» لـ «فريق القمة للسباقات» لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.40.49 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول «كينجدام أوف دبي» لـ «الكمدة للسباقات» بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وجاء ثالثاً «سبرينج جيج» لخلف رباح الشمري بقيادة الفارس كيلميت ليكويوفر وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«فيرو كينج» مسك الختام

ظفر «فيرو كينج» لعلي العنيزي بلقب الشوط السادس لمسافة 1950 متراً برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 2.01.09 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «رايت فلانك» لـ «الإمارات للسباقات الترفيهية» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.

تكريم الأفضل

ومن جانب آخر قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، بتكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، التي استلمها المدرب دووغ واتسون والفارس تاغ أوشي.

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