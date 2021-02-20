نيكولاس باشلارد: الخيارات مفتوحة لـ«شامخ»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب نيكولاس باشلارد أن الخيارات مفتوحة أمام البطل «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي اقتنص لقب الشوط الرابع الرئيسي «جائزة بات سمولين» في السباق التاسع لمضمار جبل علي.

وقال باشلارد إن البطل قد يشارك في سباق «جبل علي كلاسيك - اليوبيل الفضي»، الذي سيقام في ختام موسم سباقات المضمار الأصفر الشهر القادم، أو نقوم بإراحته لكي نعده لسباقات الموسم القادم.

وأضاف باشلارد أن «شامخ» أحب أرضية مضمار جبل علي، وحقق اللقب بجدارة وسط منافسة قوية من الخيول المشاركة.

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