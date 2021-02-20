ميرزا الصايغ: سباقات الشرق الأوسط تستقطب أقوى الخيول العالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

جدد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم دعم ورعاية «شادويل» وأذرعتها العالمية لسباقات مضمار جبل علي بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، مقدماً خالص التهاني والتبريكات لمالك البطل «كاراجنسكي» الذي حقق لقب الشوط الأول برعاية «مزارع ديرنزتاون»، والذي شهد منافسة مثيرة بين أقوى الخيول المشاركة في السباق.

وتمنى ميرزا الصايغ التوفيق والنجاح لخيول الإمارات التي ستشارك في أمسية «كأس السعودية» والتي تقام اليوم. وقال، إن السباقات التي تقام في منطقة الشرق الأوسط باتت تستقطب أبرز الأسماء اللامعة في سباقات الخيول العالمية.

وأضاف أن كأس دبي العالمي على مضمار «ميدان» خلق نقلة كبيرة في السباقات العالمية، خاصة أن الموسم الأوروبي ينطلق مباشرة بعد الكأس العالمي، ونرى الفائزين في الأمسية العالمية بعدها يتوجهون إلى السباقات الأوروبية وينافسون بقوة وبالتحديد في السباقات الكلاسيكية. وأكد على عمق العلاقة التي تربط إسطبلات «شادويل» وأذرعتها العالمية بالأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأضاف، أنه بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كانت هناك خطة لرعاية يوم كامل مخصص لسباقات الخيول العربية في ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالعاصمة السعودية الرياض، ولكن ظروف جائحة كورونا حالت دون إقامة السباق في ديسمبر الماضي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنهم على تواصل مع إدارة الميدان لإقامة السباق العام الحالي عندما تسمح الظروف بذلك.

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