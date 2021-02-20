شريف الحلواني: تنظيم شوط «بات سمولين» تقدير لإنجازاته

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

تقدم المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على تحقيق «شامخ» لقب الشوط الرابع الرئيسي «جائزة بات سمولين».

وأضاف شريف الحلواني بأن تسمية السباق باسم الراحل الكبير ورعايتنا له جاءت بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً للإنجازات التي قام بها الفارس الراحل مع إسطبلات «جبل علي» منذ العام 2000 وحتى 2002، محققاً الفوز في 32 سباقاً في موسم شتاء 2001 ـ 2002.

وقال شريف الحلواني إننا كنا نتمنى عودة الجماهير إلى سباقات المضمار الأصفر في السباقات المتبقية ولكن الظروف الراهنة والمرتبطة بجائحة كورونا، حرمتنا من فاكهة المضمار العائلي والذين ظلوا أوفياء للمضمار العائلي عبر تفاعلهم مع المبادرات الإلكترونية التي أطلقناها، وهذا إن دل علي شيء فإنه يدل على ارتباط الجماهير الوثيق بالمضمار العائلي.

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