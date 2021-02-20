عبد المحسن العبد الكريم: المضمار الأصفر فأل خير علينا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر المالك عبد المحسن العبد الكريم عن سعادته البالغة بتحقيق «أنكل حامد» لقب الشوط الثالث برعاية «جائزة كينلاند» في السباق التاسع لمضمار جبل علي.

وأضاف عبد المحسن العبد الكريم، أن المضمار الأصفر هو فأل خير لنا عقب تحقيق «الطارق» قبل أسبوعين لقب «بطولة جبل علي للسرعة»، بالإضافة إلى الانتصار المثير الذي حققه يوم الأول من أمس باقتناصه لقب «بطولة الشندغة للسرعة» بمضمار «ميدان» العالمي.

وأشاد عبد المحسن العبد الكريم بالأداء الذي قدمه «أنكل حامد» خلال الشوط والذي شهد منافسة مثيرة بين أقوى الخيول.

ومن جانبه، أشاد المدرب دووج واتسون بالأداء المتطور الذي قدمه «أنكل حامد» خلال السباق.

وأضاف واتسون أنه سوف يتحدث إلى المالك حول الخطط المستقبلية للبطل، مشيراً إلى أن «أنكل حامد» قد يتم إراحته من السباقات المتبقية في الموسم الحالي، لكي نعدّه أكثر للموسم المقبل.

وعبّر واتسون عن سعادته البالغة بالإنجازات الأخيرة التي حققها المالك عبد المحسن العبد الكريم في مضمار جبل علي و «ميدان» العالمي.

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