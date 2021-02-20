ثنائية لجودلفين في خامس أمسيات كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي – خالد المهيري

واصلت خيول جودلفين انتصاراتها القوية خلال السباق الخامس لكرنفال كأس دبي العالمي والذي أقيم يوم الأول من أمس على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «الطاير للسيارات»، إذ حققت خيول الإسطبل الأزرق الملكي ثنائية خلال الأمسية عبر «دبي» بطل بطولة زعبيل للميل و«سمر رومانس» بطلة «بطولة بلانشين».

كما ظفر «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الأول، بينما اقتنصت «إكيلاتيرال» لمالكته فترياني هاي لقب «بطولة ميدان للسرعة».

ونال «نيو تريلز» لحمدان سلطان علي السبوسي لقب «بطولة كيرلين ستيكس»، فيما حققت «ناسك» لـ«إسطبلات الرشيد» لقب «بطولة الأوكس الإماراتي».

واختتم «الطارق» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم سباقات الأمسية بتحقيقه «بطولة الشندغة للسرعة».

وشهد السباق تألق المدربين شارلي آبلبي ودووج واتسون اللذين حققا ثنائية خلال الأمسية، بالإضافة إلى الفارس باتريك دوبس الذي حقق ثنائية أيضاً خلال السباق.



«هايبوثيتيكال» نجم الأول



ظفر «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الأول لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «جاكوار الجديدة XF» والبالغة قيمة جوائزه 68 ألف دولار بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.35.95 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «برايت ستارت» لجودلفين بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحل ثالثاً «الكامل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب مصبح المهيري.



«إكيلاتيرال» بطل الثاني

حقق «إكيلاتيرال» لمالكته فترياني هاي لقب الشوط الثاني «بطولة ميدان للسرعة» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «لاند روفر» والبالغة قيمة جوائزه 163 ألف دولار بقيادة الفارس اندريا اتزيني وإشراف المدرب تشارلز هيلز مسجلاً زمناً قدره 57.25 ثانية وبفارق طول عن «اكلام اكسبريس» لـ«ام بي اس ريسينغ» و«ام بي سبينس» بقيادة الفارس روان سكوت وإشراف المدرب نايجل تينكلر.

وجاء في المركز الثالث «عالي» للشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.



«نيو تريلز» يخطف الثالث



اقتنص «نيو تريلز» لحمدان سلطان علي السبوسي لقب الشوط الثالث «بطولة كيرلين ستيكس» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي برعاية «جاكوار الجديدة F-PACE» والبالغة قيمة جوائزه 88 ألف دولار بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب أحمد بن حرمش مسجلاً زمناً قدره 2.04.54 دقيقة وبفارق طولين عن «دبي أيكون» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحل ثالثاً «ريال وورلد» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.



«مناسك» نجمة الرابع



ظفرت «مناسك» لـ«إسطبلات الرشيد» بلقب الشوط الرابع «بطولة الأوكس الإماراتي» لمسافة 1900 متر «الفئة الثالثة» والمخصص للمهرات على المضمار الرملي برعاية «جاكوار الجديدة F-TYPE» البالغة قيمة جوائزه 125 ألف دولار بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلة زمناً قدره 1.59.18 دقيقة وبفارق 6 أطوال ونصف الطول عن «نايفة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

وحلت ثالثاً «لاست صنسيت» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.



«دبي» يخطف الرئيسي

اقتنص «دبي» لجودلفين لقب الشوط الخامس الرئيسي «بطولة زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» والبالغ قيمة جوائزه 163 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.35.94 دقيقة وبفارق رأس عن «فيرست كونتاكت» لـ«إسطبلات الرشيد» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل ثالثاً «آرت دي فال» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.



«سمر رومانس» نجمة السادس

ظفرت «سمر رومانس» لجودلفين بلقب الشوط السادس «بطولة بلانشين» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي والمخصص للمهرات والأفراس برعاية «رينج روفر» والبالغة قيمة جوائزه 163 ألف دولار بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلة زمناً قدره 1.48.47 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «ستايل ستيك» ليفون جاك بقيادة الفارس اندريا اتزيني وإشرف المدرب روجر فاريان.

وجاءت في المركز الثالث «الثقة» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.



«الطارق» مسك الختام

حقق «الطارق» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم لقب الشوط السابع والختامي للأمسية «بطولة الشندغة للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «لاند روفر ديفندر الجديدة» والبالغة قيمة جوائزه 130 ألف دولار بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.10.56 دقيقة وبفارق نصف طول عن «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «جلاديتور كينج» لـ«ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

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