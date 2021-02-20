القبيسي تهدي «F3» لقب «فاطمة بنت منصور» للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أهدت الفارسة ميثاء محمد القبيسي اسطبلات «F3» العائدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لقب كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة «سيدات» لمسافة 100 كلم الذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بمشاركة 117 فارسة تنافسن على اللقب خلال سباق قوي تميز بالندية والإثارة خلال مراحله الأربع، بحضور الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان التي توجت الفائزات بالمراكز الأولى عقب اعتماد النتيجة رسمياً، بحضور مسلم العامري مدير قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، محمد الحضرمي مدير الفعاليات، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

وجاء فوز الفارسة ميثاء محمد القبيسي التي كانت قد تألقت في كأس رئيس الدولة للقدرة مؤخراً بنيل المركز الثالث، لتحرز لقب سباق الأمس على صهوة «جابال نابوكا» بزمن قدره 3:24:32 ساعات، وأحرزت شارينا أحمد راشد المركز الثاني على صهوة «سيرافينو» من إسطبل المغاوير 3 بفارق 4 ثوان فقط، وجاءت زميلتها من ذات الإسطبل افنان إبراهيم موسى بالمركز الثالث على صهوة «بركة اليخبدو» بزمن قدره 3:24:43 ساعات، فميا ذهب المركز الرابع إلى لايار سوريا بينول على صهوة «بوغرانت الأدين» من إسطبلات النصر قاطعة المسافة في 3:24:51 ساعات.

تطور الفروسية

من جانبه أشاد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بمستوى السباق والتزام الفارسات باللوائح والقوانين، ذاكراً أن السباق كان تأكيداً على تطور رياضة الفروسية في الدولة وخاصة الفارسات اللاتي أصبحن يقدمن مستويات باهرة، وينافسن على أفضل المراكز في كل السباقات، مشيراً إلى أن السباق تميز بالقوة، مستدلاً على ذلك بتقارب زمن وصول الفارسات لخط النهاية، ذاكراً أن الفارق كان ضئيلاً وعكس رغبة الفارسات في إحراز اللقب والوصول إلى منصات التتويج، وقال العامري إن ذلك يعتبر دليلاً أيضاً على اهتمام الملاك بالخيول والجهد الكبير الذي يبذله المدربون لإعداد الخيول لمختلف السباقات.

مواصلة

وتتواصل اليوم سلسلة سباقات القدرة باستضافة كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة «اسطبلات خاصة» لمسافة 100 كلم، في ثامن التحديات بقرية الوثبة خلال الموسم الحالي، وتم تقسيم السباق الذي ينطلق عند السادسة والنصف صباحاً إلى 4 مراحل، وستكون البداية بالمرحلة الأولى لمسافة 35 كلم باللون الأزرق، والثانية لمسافة 25 كلم باللون الأصفر والثالثة لمسافة 20 كلم باللون الأحمر، والمرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض.

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