550 ألف درهم جوائز السباق التاسع بمضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يستضيف المضمار العيناوي في الخامسة من مساء اليوم سباقه التاسع بالموسم والذي يتألف من 7 أشواط، بمشاركة 79 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 550 ألف درهم، ويتضمن الحفل شوطين للخيول المبتدئة، كما يشهد الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين والتي تقام بالشوط الرابع، وتستهل الخيول المبتدئة حفل الأمسية حيث ينطلق الشوط الأول لمسافة 2000 متر، بمشاركة 15 خيلاً أبرزها «ايه اف هداف» و«جرم»، ويستمر سباق المبتدئة في الشوط الثاني لخيول إنتاج الإمارات، حيث تتسابق لمسافة 1600 متر، حيث يتطلع «ايه اف مصنف» للصدارة، ولكنه سيواجه بمنافسة قوية من خيول أخرى مثل «أشطر» و«تاجر» وغيرهما، وتتواصل الإثارة بالشوط الثالث لمسافة الميل، وتتنافس خيول قوية يبرز منها «ثابت الريف» و«بلو دايموند»، و«ام اتش رحال» تحت قيادة ريتشارد مولن، بالإضافة للجواد «مجد دو لوب».



الماراثون



يحتدم التنافس ليبلغ ذروته بالشوط الرابع والرئيس في الحفل، حيث تقام الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين لمسافة 4100 متر، حيث يتطلع «بلد الريف» للقب لكن عليه أولاً أن يتجاوز خيولاً قوية مثل «عجاج»، ورفيقه في الإسطبل «حرير الريف» وغيرهما.



كأس الوثبة



في الشوط الخامس ينطلق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر، وتتنافس خيول قوية على اللقب أبرزها «ايه اف المميز»، و«ايه اف العجاج»، فيما ينطلق الشوط السادس لمسافة السرعة 1000 متر، حيث تبرز خيول مثل «ايه اف ثبور»، و«ايه اف مذهل»، وتختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1000 متر، وفيه يتطلع «عارف» للفوز للمرة الثالثة في المضمار العيناوي، لكن مهمته لن تكون سهلة في ظل وجود خيول قوية أبرزها «غزوان الخالدية»، و«روعة» وغيرهما.

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