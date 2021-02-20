مباراتان بكأس إيفزا الذهبية للبولو اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تستأنف اليوم منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس دبي إيفزا الذهبية للبولو، إذ يتواجه الفائزان في الجولة الأولى أبوظبي وذئاب دبي «كافو» معاً في مواجهة لتحديد ملامح صدارة المجموعة الثانية مبكراً، ويلعب فريق الإمارات وفريق زيدان في المباراة الثانية.

وتقام مباريات البطولة على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وتستمر حتى الخامس من شهر مارس المقبل بمشاركة 8 فرق تضم أبرز نجوم اللعبة في العالم وبهانديكاب 18 جولاً.

وفاز أبوظبي وذئاب دبي «كافو» في مباراتيهما الافتتاحية على الإمارات وزيدان، ويحملان تصنيفاً متساوياً 18 جولاً وسيسعى كل منهما للفوز لضمان التأهل لملاقاة المتأهلين من فرق المجموعة الأولى.

وخسر فريقا الإمارات 17 جولاً، وفريق زيدان مباراتيهما في الجولة الماضية أمام أبوظبي وذئاب دبي «كافو».

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