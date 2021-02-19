اسطبلات f3 تتوج بكأس فاطمة بنت منصور للقدرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

تُوجت اسطبلات f3 العائدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بلقب كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة «سيدات» لمسافة 100 كلم الذي أقيم اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بمشاركة 117 فارسة تنافسن على اللقب خلال سباق قوي تميز بالندية والإثارة في 4 مراحل بمسافات مختلفة.

وتوجت الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان الفارسات الفائزات بالمراكز الأولى عقب اعتماد النتيجة رسمياً، بحضور مسلم العامري مدير قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

وجاء فوز إسطبلات f3 بواسطة الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة «جابال نابوكا» بزمن قدره 3:24:32 ساعات، وأحرزت شارينا أحمد راشد المركز الثاني على صهوة «سيرافينو» من إسطبل المغاوير 3 بفارق 4 ثوان فقط، وجاءت زميلتها من ذات الأسطبل أفنان إبراهيم موسى بالمركز الثالث على صهوة «بركة اليخيدو» بزمن قدره 3:24:43 ساعات، وذهب المركز الرابع إلى لايار سوريا بينول على صهوة «بوغرانت الأدين» من إسطبلات النصر قاطعة المسافة في 3:24:51 ساعات.

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