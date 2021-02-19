75 خيلاً تتنافس على ألقاب «الوصل» في «جبل علي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في الثانية والربع من ظهر اليوم، السباق التاسع لمضمار جبل علي، والذي يحمل اسم «سباق الوصل»، بمشاركة 75 خيلاً، وتبلغ القيمة الإجمالية للأشواط الستة 492 ألف درهم. وستكون الأنظار متجه نحو الشوط الرابع الرئيس «جائزة بات سمولين» لمسافة 1600 متر، برعاية «مضمار وإسطبلات جبل علي»، والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم. ويقام الشوط بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تكريماً لذكرى بطل سباقات الخيل الإيرلندي الراحل بات سمولين، والذي توفي العام الماضي، عقب صراع مع سرطان البنكرياس، وتقديراً لدوره في مناصرة المصابين بمرض السرطان.

ويشارك في الشوط 13 خيلاً، أبرزها «هومسبين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«الفريق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«رنان» لـ «ر ر ر للسباقات»، و«مزغران» و«إنكلود ذي كلاس» لمالكه عيلان حمد كدفور المهيري، و«دارك أوف نايت» لناصر عسكر، و«ريمورز» لـ «إسطبلات الرشيد»، و«فيسبل شارم» لمالكيه سيد حشيش وهناء رفاعي، و«شيروكي ميست» لعمار أشهب، و«هزيم» و«مربي الأجيال» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، و«صن كوزين» لحمدان المنصوري.

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول لمسافة 1400 متر، برعاية «مزارع ديرنزتاون»، والبالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً، أبرزها «إحساسي» و«نصراوي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«آبف نورمال» و«كاراجنسكي» لناصر عسكر، و«شنغهاي سيتي» و«شانتي ستار» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1000 متر، برعاية «الشعفار للاستثمار»، والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «ميادين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«فيريست بروفيت» لـ «فيكتورياس»، و«دينجرس ثوت» لـ «الإمارات للسباقات الترفيهية»، و«هونورابل جاستيس» لفايز جميل التركماني.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، برعاية «جائزة كينلاند»، والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، 6 خيول، أبرزها «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«المرقب» و«أنكل حامد» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم، و«رير نينجا» و«تالو» لـ «إكيوري اما زينجتيم»، و«نو ليميتس» لناصر عسكر.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني»، والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً، «مجيب» و«تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«رفر» لـ «الإمارات للسباقات الترفيهية»، و«ميد نايت هانتر» لـ «بايرلي للسباقات»، و«موراي ريفر» لـ «فريق البيت متوحد».

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس الختامي للسباق لمسافة 1950 متراً، برعاية «بنك دبي التجاري»، والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، 10 خيول، أبرزها «نوفا روما» و«بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«رايت فلانك» لـ «الإمارات للسباقات الترفيهية»، و«بلو سوفرين» و«سعادة» لـ «فريق البيت متوحد».

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