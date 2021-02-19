كأس فاطمة بنت منصور للقدرة في الوثبة اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، عند السادسة والنصف صباح اليوم، انطلاق سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة «سيدات»، لمسافة 100 كلم، بمشاركة العديد من الفارسات من مختلف الإسطبلات، ويعملن على الوصول إلى منصات التتويج والفوز بالكأس، وسط مشاركة فارسات متميزات، سبق لهن الفوز باللقب، وفارسات يعملن على التتويج بالكأس، أو إحراز مراكز متقدمة. وأكملت اللجنة المنظمة، التحضيرات الخاصة بالسباق، الذي تم تقسيمه على 4 مراحل، وستكون البداية لمسافة 35 كلم باللون الأزرق، والمرحلة الثانية 25 كلم باللون الأصفر، والثالثة لمسافة 20 كلم باللون الأحمر، والرابعة الأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض.

وحددت اللجنة المنظمة للسباق، أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة 50 كغم، وألا يزيد نبض الحصان على 64 نبضة في الدقيقة، عند إجراء الفحص البيطري عقب كل مرحلة، كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي تم التأكيد على أهمية الالتزام بها، مثل عدم وخز الحصان، ومنع استخدام السوط أو أي وسيلة أخرى لجلد الحصان، والسماح لمرافقين فقط مع الفارسة عند الدخول لمنطقة الفحص البيطري، والتأكيد على ضرورة التزام الفارسات بارتداء الزي المناسب للسباق، وغيرها من الضوابط المهمة.

جاهزية

وأكد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، جاهزية القرية لاستضافة السباق، واكتمال كافة الترتيبات، بعد الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة المنظمة خلال الأيام الماضية، وقال العامري إن سباق اليوم، يشهد تحدياً جديداً بين الفارسات، للوصول إلى منصات التتويج، مشيراً إلى أن الموسم الماضي، شهد تألقاً لافتاً للفارسات بنيل العديد من الألقاب المهمة، وهو ما يؤكد أنهن قادرات على المنافسة القوية حول اللقب، وأضاف: كل هدفنا أن يتواصل نجاح السباقات بذات الطريقة التي مضت عليها السباقات منذ بداية الموسم الحالي، وهو نجاح تحقق بتكاتف وتعاون الجميع. وأضاف العامري: نأمل أن يكون سباق اليوم، امتداداً للنجاحات التي تحققت في السباقات الماضية، والتي شهدت منافسات قوية، مع التميز أيضاً بالالتزام بالقوانين واللوائح، وهو ما يؤكد تطور رياضة الفروسية في الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز