120.000 درهم جوائز «إعمار للبولو»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يستضيف نادي دبي للبولو والفروسية، كأس «إعمار» للبولو 2021، البطولة التي تعتد من بطولات البولو الموسمية الهامة في المنطقة، وذلك في يوم 8 مارس المقبل.

وستشهد هذه البطولة منافسات قوية بين أبرز فرق البولو، للوصول إلى المباراة النهائية، والمقررة في يوم 12 مارس المقبل، والفوز بجوائز تبلغ قيمتها 120,000 درهم. وتقام هذه الفعالية الرياضية، برعاية إعمار العقارية، وتعد الأولى من نوعها في دبي، التي تمنح المشاركين جوائز نقدية.

وكأس إعمار للبولو 2021، بطولة متوسطة التصنيف، يتم لعبها وفق «هانديكاب» من 10 - 12 هدفاً، وشهدت خلال العام الماضي، مشاركة نخبة من اللاعبين البارزين على مستوى الإمارات، والمنطقتين الخليجية والعربية، وبمقدمهم سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان قائد فريق غنتوت، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائدة فريق الإمارات، وفريق بنجاش بقيادة رجل الأعمال حيدر بنجاش، وفريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، وفريق بن دري بقيادة الشقيقين خالد وراشد بن حميد بن دري.

وقد واجهت هذه الفرق، على مدار السنوات العشر الماضية، رياضيين محترفين من أعلى المستويات، ونجحت في تحقيق انتصارات جيدة، عبر البطولات منخفضة ومتقدمة التصنيف، على حد سواء.

وترحب بطولة كأس إعمار للبولو 2021، بالجمهور، لحضور المباريات مجاناً، فضلاً عن توفير أشهى عروض الأطعمة والمشروبات، هذا إلى جانب توفير مجموعة الأنشطة الرائعة والمسلية، المخصصة للأطفال في ملعب «ستيك أند بول»، ليمضوا أمتع الأوقات، إلى جانب الفسحة المخصصة للتنزه، والمناسبة لاصطحاب الحيوانات الأليفة.

كما سيتيح الحدث المرتقب للزوار، المشاركة في مسابقة «رالف لورين» لأفضل إطلالة للسيدات والرجال، وسيحصل الضيوف الثلاثون الأوائل، على هدايا من مستحضرات «بالمرز» للعناية بالبشرة، وسيفوز الضيوف الذين يجدون مفتاحاً لغرفة فندق في الحديقة، بإقامة فندقية فاخرة لشخصين.

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