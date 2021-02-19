ختام الجولة الأولى لكأس دبي إيفزا الذهبية للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

اختتمت الجولة الأولى من منافسات كأس دبي إيفزا الذهبية للبولو، بفوز كبير، حققه فريق ذئاب دبي «كافو» على منافسه فريق زيدان، وبنتيجة 12 مقابل سبعة أهداف، وفوز فريق أبوظبي على فريق الإمارات، ليتخطى عقبة كانت في طريقه نحو الصدارة، وفاز بنتيجة 12 مقابل 8 أهداف. ولعل الظاهرة التي تميز مباريات الجولة الأولى، أن جميع الفرق الأربعة الفائزة، قد اجتمعت على فوزها بنتيجة 12. وستقام اليوم مباراتان، الأولى تجمع بين فريقي غنتوت وبنجاش، وهما الفريقان اللذان حققا فوزاً غالياً في الجولة الأولى، أما المباراة الثانية، فهي تجمع بين الفريقين الخاسرين في الجولة الافتتاحية، الحبتور وإيفزا «مهرة».

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