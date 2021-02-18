السباق الخامس لكرنفال كأس دبي العالمي في «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، خامس سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «الطاير للسيارات»، فيما يبلغ إجمالي جوائز الأشواط السبعة، 900 ألف دولار أمريكي.

وستشهد الأمسية، إقامة عدد من البطولات القوية والهامة، أبرزها «بطولة ميدان للسرعة»، و«بطولة كيرلين ستيكس» و«بطولة الأوكس الإماراتي»، و«بطولة زعبيل للميل»، و«بطولة بلانشين»، و«بطولة الشندغة للسرعة».

الشوط الأول

ستكون البداية مع الشوط الأول لمسافة 1600 متر، على المضمار الرملي، برعاية «جاكوار الجديدة XF»، والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف دولار، بمشاركة 10 خيول، أبرزها «بيغ تيم» و«برايت ستار» لجودلفين، «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الكامل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم وفايز التركماني.

ميدان للسرعة

وتنطلق الإثارة مع الشوط الثاني «بطولة ميدان للسرعة» لمسافة 1000 متر، «الفئة الثانية» على المضمار العشبي، برعاية «لاند روفر»، والبالغ قيمة جوائزه 163 ألف دولار، وبمشاركة 6 خيول، وهي «لازولي» لجودلفين، «وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «عالي» للشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، «إكيلاتيرال» لمالكته فترياني هاي.

كيرلين ستيكس

يشهد الشوط الثالث «بطولة كيرلين ستيكس» لمسافة 2000 متر، على المضمار الرملي، برعاية «جاكوار الجديدة F-PACE»، والبالغ قيمة جوائزه 88 ألف دولار، مشاركة 10 خيول، أبرزها «دبي أيكون» و«ريال وورلد» و«ديزرت بيس» لجودلفين، «تيلورز رو» لمصعب عبد القادر محمد الريس، «سند ليبيا» لـ «إتش وبي».

الأوكس الإماراتي

تشارك في الشوط الرابع «بطولة الأوكس الإماراتي»، لمسافة 1900 متر، «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي، برعاية «جاكوار الجديدة F-TYPE»، والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف دولار، 7 مهرات، أبرزها «لاست صنسيت» لجودلفين، «جميرا بيتش» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «نايفة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «سوبر كيانتي» لشارلز إي فيبكي.

زعبيل للميل

يشهد الشوط الخامس «بطولة زعبيل للميل»، لمسافة 1600 متر، «الفئة الثانية» على المضمار العشبي، برعاية «الطاير للسيارات»، والبالغ قيمة جوائزه 163 ألف دولار، مشاركة 11 خيلاً، أبرزها «آرت دي فال» و«بدوانز ستوري» و«دبي» و«فيلورم» لجودلفين، «اقتران» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

بطولة بلانشين

تشارك في الشوط السادس «بطولة بلانشين»، لمسافة 1800 متر، «الفئة الثانية» على المضمار العشبي، برعاية «رينج روفر»، والبالغ قيمة جوائزه 163 ألف دولار، 10 مهرات وأفراس، وهي «الثقة» و«دبي لاف» و«لاست لوك» و«سمر رومانس» لجودلفين، «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الشندغة للسرعة

يشهد الشوط السابع الختامي «بطولة الشندغة للسرعة»، لمسافة 1200 متر، «الفئة الثالثة»، برعاية «لاند روفر ديفندر الجديدة»، والبالغ قيمة جوائزه 130 ألف دولار، مشاركة 9 خيول، أبرزها «الكرامة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «جلاديتور كينج» لـ «ر ر ر للسباقات»، «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «ذا بيرفكت كراون» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، «الطارق» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز