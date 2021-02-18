رباعية ذهبية لمربط دبي في «أبوظبي لجمال الخيول»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اكتسح الإنتاج المحلي لمربط دبي للخيول العربية المشهد في بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية2021، بتوقيع بصمة قياسية ذهبية في تاريخ البطولة، وذلك بنيله رباعية ذهبية في ختام الحدث الدولي الذي شهده ميدان نادي أبوظبي للفروسية أول من أمس بمشاركة 325 خيلاً من صفوة الأصائل.

إنجازات عالمية

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز التاريخي للإنتاج المحلي للمربط في دولية أبوظبي، منوهاً بالتطور الكبير للخيل العربية في الإمارات التي أصبحت تنافس نفسها في الإنتاج والإنجاز. وقال التوحيدي:«نحن سعداء بنتائج إنتاجنا المحلي في البطولة وبمستوى جودة الخيول المشاركة وبقوة المنافسة. وبالنسبة لنا فنحن أمام خيول ذات جودة عالية في منافسة دولية تعتبر بوابة رئيسية للبطولات العالمية الكبرى، ونحمد الله أن مربط دبي يواصل مسيرة الإنجازات المتميزة التي تتناسب مع الرؤية السامية والأهداف النبيلة التي تأسس عليها.».

بدوره أعرب عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالنتائج التي حققتها خيول المربط في البطولة، مؤكداً أن الإنتاج الجديد للمربط يواصل حمل مشعل الجودة والتميز الذي تحقق خلال السنوات الماضية بوتيرة تبعث على الاطمئنان التام.

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