رباعية ذهبية لـ "مربط دبي" في ختام دولية أبوظبي لجمال الخيل العربية

المصدر: وام

حققت خيول "مربط دبي" أربعة ألقاب ذهبية، بالإضافة إلى برونزية واحدة في اليوم الأخير من فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية 2021، التي اختتمت أمس بنادي أبوظبي للفروسية.

كما حققت إسطبلات "الأريام"، وخيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، ذهبية لكل منهما، وتوجت الفرس "ع ج براكة" لمربط عجمان بجائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

أقيمت البطولة بتوجيهاتٍ من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وشارك في المنافسات التي نظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية على مدار 3 أيام، 325 خيلاً من أنقى سلالات الخيول العربية الأصيلة من داخل الدولة وخارجها .. وشهد فعاليات الختام وشارك في تتويج الفائزين سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسعادة عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية.

واستهلت الرباعية الذهبية لمربط دبي "دي بيسان" التي انتزعت لقب المهرات عمر سنة، تاركة المركز الثاني والفضية للمهرة "الأريام الظنة" لإسطبلات "الأريام"، فيما نالت البرونزية "ع ج العلا" لمربط عجمان .. وأهدت "الأريام بنفسج" إسطبلات "الأريام" ذهبية المهرات، ونالت الفضية "أم دي أس هند" لقصي عبيد الله، فيما حصدت البرونزية "دي فنانة" لمربط دبي.

وتوشحت "دي شيهانة" لـ "مربط دبي"، بذهبية الأفراس، تلتها في المركز الثاني والميدالية الفضية "ع ج براكة" لمربط عجمان، وذهبت البرونزية للفرس "إي اس شيخة" للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

وأضاف "دي شهير" اللقب الذهبي الثالث لمربط دبي، عندما انتزع بطولة الأمهار، وجاء في المركز الثاني ونال الفضية "الأريام شكلان" لإسطبلات "الأريام"، فيما اكتفى بالبرونزية "ع ج عجبان" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

وأكمل "دي راسل" الرباعية الذهبية لمربط دبي بعد أن أحرز المركز الأول ونال ذهبية الأمهار عمر سنة، واحتل الوصافة ونال الفضية "الأريام حشيم" للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، فيما ذهب البرونز الى "مزيون البداير" لمربط البداير.

وأهدى "أ س برنس" للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، اللقب الذهبي للفحول، وحل ثانيا ونال الفضة "جيان دي نوتياك" لبدر عدنان أحمد آل علي، فيما حصد البرونزية "دي جبران" لمربط "الفلاح".

وتوجه محمد أحمد الحربي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، على دعمه للخيول العربية الأصيلة والذي ساهم في المحافظة على هذه السلالات النقية .. وأشاد بالمتابعة الحثيثة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية، الذي يشرف على كل تفاصيل عمل الجمعية.

وقال الحربي إن نسخة هذا العام من البطولة تميزت بمشاركة النخبة من الأبطال من اجود السلالات، الأمر الذي جعل من الصعب عملية اختيار الأجمل، مشيرا إلى أن الجمعية حرصت على توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية حيث تم اختيار 8 حكام في الساحة بالإضافة إلى إلغاء أعلى وأقل درجة.

وأوضح الحربي أن بطولة هذا العام شهدت حضورا فعالا من الكوادر الإماراتية حيث شارك 3 من المواطنين، أحدهم حكما للساحة بالإضافة إلى إثنين في اللجنة الانضباطية، مشيرا إلى أن فعاليات البطولة أقيمت في ظل التزام صارم بالإجراءات الاحترازية، حيث لم يسمح بالدخول إلا بعد فحص "PCR" سلبي لا يتجاوز 48 ساعة، مع التطبيق التام للتباعد الاجتماعي.

واختتم حديثه بأن الجمعية تسعى للاستفادة من جميع الملاحظات والآراء وذلك لتحقيق المزيد من التطوير والترقية لهذه البطولة في النسخ المقبلة .. وتقدم بالتهنئة للفائزين خلال البطولات المختلفة.

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