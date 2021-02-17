«الإمارات» يبدأ مشوار «الكأس الذهبية للبولو»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

تشهد ملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو اليوم مباراتين من العيار الثقيل لحساب الجولة الأولى ضمن منافسات بطولة ايفرا الذهبية للبولو 2021 والمقامة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

وستكون المواجهة الأبرز في الرابعة عصراً بلقاء فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق أبوظبي بقيادة الفارس فارس اليبهوني، بينما تنطلق مباريات اليوم عند الثانية ظهراً بلقاء ذئاب دبي «كافو» بقيادة حبتور محمد الحبتور مع فريق زيدان بقيادة عمرو زيدان.

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