دولية «فاطمة بنت مبارك» لقفز الحواجز غداً

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تحت رعاية كريمة من «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات ومتابعة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن إطلاق منافسات الكأس الدولية لقفز الحواجز النسخة «8»، وذلك اعتباراً من الغد وحتى السبت المقبل في نادي أبوظبي للفروسية، وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 130 فارساً وفارسة من أنحاء العالم.

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