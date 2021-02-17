مضمار جبل علي يطلق سباقاً باسم «بات سمولين» تكريماً للفارس الراحل

المصدر: دبي - خالد المهيري

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أعلن مضمار جبل علي، عن إطلاق سباق يحمل اسم الفارس الراحل بات سمولين والذي توفي العام الماضي بسبب سرطان البنكرياس، وسيكون المضمار الأصفر أول مضمار يكرم ذكرى بطل سباقات الخيل الإيرلندي الراحل، إذ سيقام الشوط ضمن السباق التاسع والذي سيحمل اسم «سباق الوصل» الجمعة المقبل.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي عن بُعد، الذي أقيم في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير المضمار، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، ورعاة السباق، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

وقال محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير سباقات وإسطبلات «جبل علي»: يعتبر بات سمولين أيقونة خلفت أثراً عميقاً في عالم سباقات الخيل في دبي، نحن نحتفي بالإرث الغني ونحافظ عليه ما يشعرنا بالفخر لمشاركتنا في مثل هذا الحدث المرموق والذي سيجمع مجتمع الفروسية الدولي دون أدنى شك. سيقام السباق سنوياً لتكريم رمز الفروسية وستتم رعايته من قبل سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

إنجاز عالمي

من جانبه، تقدم ميرزا الصايغ بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة نجاح مهمة «مسبار الأمل»، ووصوله إلى مداره في كوكب المريخ، مضيفاً بأن مثل هذه الإنجازات ليست بغريبة عن دولتنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة. وأعلن ميرزا الصايغ بأن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، قرر سحب إسطبلات سموه تدريجياً من أستراليا وجنوب أفريقيا، وإنهاء كافة الالتزامات هناك، موضحاً أن القرار جاء في التوقيت الصحيح لكي يتم التركيز أكثر على السباقات البريطانية والإيرلندية، بالإضافة إلى أمريكا الشمالية.

تكريم كبير

كما تقدم ميرزا الصايغ بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومضمار جبل علي بإطلاق سباق يحمل اسم الفارس الراحل بات سمولين، مبيناً أنه قبل 6 شهور، أقامت بعض المزارع في إيرلندا حفل عشاء خيري لجمع التبرعات لصالح صندوق يحمل اسم الفارس الراحل لمكافحة السرطان، وأضاف: سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تجاوب مع هذه المبادرة، إذ قام سموه بالتبرع بمبلغ نصف مليون يورو خدمة لهذا الهدف النبيل.

شكر مقدر

بدوره، تقدم المهندس شريف الحلواني، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الثقة الغالية التي يمنحها سموه لمضمار جبل علي بصفة دائمة، مؤكداً أن مضمار وإسطبلات جبل علي سيقومون برعاية الشوط المخصص للراحل بات سمولين بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وأضاف الحلواني أن الراحل كان فارساً خلوقاً وإيجابياً ومناصراً لرعاية المصابين بمرض السرطان، وأنهم عرفوا الراحل عن قرب عندما كان الفارس الرئيسي في إسطبلات جبل علي في دبي من عام 2000 وحتى 2002، وحقق رقماً قياسياً بالفوز في 32 سباقاً في موسم شتاء 2001 ـ 2002. وشارك في السباقات كفارس إسطبل لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في دبي خلال موسم شتاء 2004.

لفتة مميزة

كما أشاد ياسر مبروك بمبادرة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومضمار جبل علي بإطلاق اسم الشوط الرئيسي لسباق الجمعة على الراحل الكبير بات سمولين، معلناً عن مشاركة 75 خيلاً في السباق، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأشواط الستة 492 ألف درهم، موضحاً أن المدرب دووغ واتسون والفارس تاغ اوشي سوف يتم تكريمهما بالجائزة الأسبوعية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز