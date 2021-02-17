ثنائية لمربط دبي في «أبوظبي لجمال الخيول»

المصدر: أبوظبي - وام

شهدت فعاليات اليوم الثاني من بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية 2021، التي تقام بنادي أبوظبي للفروسية، منافسات مثيرة خلال الأشواط التأهيلية، وحققت خيول مربط دبي ثنائية بعد أن نالت المركز الأول مرتين، كما شهدت المنافسات تألق الفرس «بروساريا» ليوسف أحمد عبد اللطيف آل علي، والتي سجلت أعلى معدل من النقاط خلال البطولة حتى الآن. وتقام البطولة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وتشارك في البطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية 325 خيلاً، تضم نخبة من أبطال العالم ومن أنقى سلالات الخيول العربية، تمثل أفضل الإسطبلات المحلية والدولية والخيول المتأهلة من المنافسات المحلية، التي استطاعت أن تثبت جدارتها خلال البطولات السابقة.

فئة الأمهار

وجاءت ثنائية مربط دبي عبر «دي راسل» الذي أحرز المركز الأول في فئة الأمهار لعمر سنة «ب» محققاً «92.25» نقطة، وأضاف الفوز الثاني لمربط دبي «دي شهير» الذي تصدر فئة الأمهار لعمر سنتين «أ» وسجل «92.21» نقطة.

أما تفوق الفرس «بروساريا» لمربط يوسف أحمد عبد اللطيف آل علي، فقد جاء في شوط الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق «ب»، حيث أحرزت المركز الأول بمعدل نقاط بلغ «93.10» نقطة، وهو الأعلى حتى الآن في البطولة.

وكانت «دي هانم» لعلان محمود محمد علان، قد استهلت الفعاليات بالفوز بالمركز الأول في شوط الأفراس لعمر 7 سنوات وما فوق «أ»، ، وحصد «الأريام حشيم» لمربط الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، المركز الأول في فئة الأمهار عمر سنة (أ) محققاً «91.75» نقطة.

عمر سنتين

أحرز «ع ج عجبان» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي المركز الأول في فئة الأمهار عمر سنتين (ب)، ونال «91.29» نقطة، وذهبت صدارة شوط فئة الأمهار لعمر 3 سنوات إلى «الأريام شكلان» لإسطبلات الأريام، الذي حصد المركز الأول برصيد «91.25» نقطة.

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