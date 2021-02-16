كأس دبي «ايفزا» الذهبية للبولو تنطلق اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، تنطلق في الثانية من بعد ظهر اليوم، منافسات بطولة كاس دبي ايفزا الذهبية الـ 12 للبولو بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتشهد مباراتين يلتقي في الأولى بنجاش مع ايفزا «مهرة»، والثانية مواجهة ساخنة بين فريقي الحبتور وغنتوت.

وتستمر منافسات البطولة حتى الخامس من شهر مارس المقبل، وبهانديكاب 18 جول، بمشاركة 8 فرق، هي الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والحبتور، بقيادة محمد الحبتور، وأبوظبي، بقيادة فارس اليبهوني، وغنتوت، بقيادة ناصر الشامسي، وايفزا «مهرة»، بقيادة راشد الحبتور، وزيدان، بقيادة عمرو زيدان، وبنجاش، بقيادة حيدر بنجاش، وذئاب كافو دبي، بقيادة حبتور الحبتور.

وقد أعرب محمد الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، عن سعادته البالغة، بأن يقام هذا الحدث الكبير تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة فريق الإمارات، وإلى خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، على دعمهم لرياضة البولو.

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