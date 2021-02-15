تاج أوشي يحرز «سوبر هاتريك» في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أحرز الفارس المتألق تأج أوشي 4 ألقاب متتالية في الحفل العاشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية في مضماره العشبي مساء أول من أمس ضمن 6 أشواط ساخنة شهدت مشاركة 78 خيلاً تنافست على جوائز مالية بقيمة 480 ألف درهم.

وبرهن أوشي في الحفل على تميزه بنيله ألقاب الأشواط من الثالث وحتى السادس، مهدياً ثنائية لخالد النابودة ولقباً للخيالة السلطانية العُمانية ومثله لناصر عسكر في شوط ختام الحفل الذي شهد حضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والذي كرم الفائزين في الشوط الثالث وسط حضور عدد من ملاك الخيول.

استهل الحفل في الشوط الأول على لقب مدينة خليفة لمسافة 1200 متر للخيول المبتدئة توليد الإمارات وذهب اللقب إلى «ايه اس ربان» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بقيادة انطونيو فريزو بزمن قدره 1:19:22 دقيقة.

وتوج «المبهر» للخيالة السلطانية العُمانية بلقب الشوط الثاني من سباق مدينة شخبوط لمسافة 1200 متر بقيادة اشتيبان مازور في زمن 1:18:41 دقيقة.

وفي الشوط الثالث واصلت الخيالة السلطانية العُمانية تألقها وانتزعت لقب سباق الشامخة لمسافة 2200 متر بقيادة الفارس تاج أوشي قاطعاً المسافة في 2:28:89 دقيقة.

وكرر الفارس تاج أوشي فوزه في الشوط الرابع بنيل لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2200 متر على صهوة «ايه اف الباهي» لمالكه خالد النابودة بزمن قدره 2:31:88 دقيقة.

وبعدها حقق تاج أوشي فوزه الثالث بنيل لقب مدينة زايد لمسافة الميل في الشوط الخامس على صهوة «ايه اف ماكرة» لخالد النابودة في ثاني فوز له في الحفل بزمن قدره 1:45:76 دقيقة.

واختتم تاج أوشي الرباعية في الشوط السادس على لقب سباق سويحان لمسافة 1600 متر والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة «مبتدئة» والذي ذهب إلى «لو اوف بيس» لناصر عسكر بزمن قدره 1:37:54دقيقة.

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